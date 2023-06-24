Тарнавский: Силы обороны в Донецкой области освободили территории, оккупированные россиянами еще в 2014 году

Украинские бойцы в Донецкой области освободили ряд территорий вблизи Красногоровки, оккупированных с 2014 года. Движение по поводу деоккупации продолжается.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года. Движение наших сил продолжается", — написал он.

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Эту информацию подтвердил и спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень во время телемарафона.

Он уточнил, что наши бойцы освободили несколько территорий под Красногоровкой около недели назад.

"Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения в результате хорошо спланированного контр-выпада завладели несколькими позициями, которые удерживались с 2014 года. Это уже так называемая территория "ДНР", под самым Донецком. Сейчас можем говорить и об этом. Новость опоздала на неделю из определенных тактических" – сказал Шершень.

По его словам, штурмовики ВСУ продвинулись неожиданно для врага, потому российские боевики пытаются выбить бойцов с занятых позиций. "Но все бесполезно. Для нас это имеет символическое значение, принципиальный момент и некоторое улучшение нашего тактического положения. Это яркий пример локального успеха", – сказал Шершень.

Напомним, на днях находящиеся на Бахмутском направлении украинские военные захватили вражеские блиндажи и окопы. Третья штурмовая бригада зашла на позиции противника и заняла его окопы для дальнейшего ведения боя.

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