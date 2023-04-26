Чим краще годувати котів: ветеринар сказав, чи можна давати рибу

Більшість кішок дійсно люблять рибу. Їм подобається її специфічний смак та запах. Попри те, що у рибі міститься велика кількість необхідних вітамінів та мінералів, вживання риби може бути небезпечним для кішки, тому додавати її в раціон не рекомендується.

Чому це так, пояснила ветеринар Лідія Лободина у коментарі TheBest. Вона переконує – у раціоні котів та собак риба і морепродукти не є необов’язковими продуктами.

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Фахівчиня каже, що надмірне вживання риби може призвести до порушення обміну речовин, сечокам’яної хвороби та навіть рахіту. А сира риба взагалі здатна спровокувати зараження котів гельмінтами.

Лободина зауважила, що деякі види риби містять фермент тіаміназу, який руйнує тіамін та викликає дефіцит його в організмі. Через це коти можуть бути млявими, отримати неврологічні порушення, судоми. Вона не радить годувати котів такою рибою, як короп, оселедець, тріска, щука, кефаль та камбала.

Також деякі види риб містять триметиламін оксид, що заважає засвоєнню заліза в організмі.

Якщо ви хочете побалувати свого улюбленця рибою, то можна дати йому хек, тюльку, мойву, тріску, морського окуня, карася, тунець, горбушу, лосося, або форель. Або ж можна замінити рибу на морепродукти – це можуть бути кальмари, краби, креветки, мідії.

Раніше експерти відповіли, чому коти полюбляють сидіти в коробках. Ця поведінка пояснюється дуже просто.

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