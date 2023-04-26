Чем лучше кормить кошек: ветеринар сказал, можно ли давать рыбу

Большинство кошек действительно любят рыбу. Им нравится ее специфический вкус и запах. Несмотря на то, что в рыбе содержится большое количество необходимых витаминов и минералов, употребление рыбы может быть опасно для кошки, поэтому добавлять ее в рацион не рекомендуется.

Почему это так, объяснила ветеринар Лидия Лободина в комментарии The Best. Она убеждает – в рационе кошек и собак рыба и морепродукты не являются необязательными продуктами.

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Специалист говорит, что чрезмерное употребление рыбы может привести к нарушению обмена веществ, мочекаменной болезни и даже рахита. А сырая рыба вообще способна спровоцировать заражение кошек гельминтами.

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Лободина отметила, что некоторые виды рыбы содержат фермент тиаминазу, разрушающий тиамин и вызывающий дефицит его в организме. Поэтому коты могут быть вялыми, получить неврологические нарушения, судороги. Она не советует кормить кошек такой рыбой, как карп, селедка, щепа, щука, кефаль и камбала.

Также некоторые виды рыб содержат триметиламин оксид, мешающий усвоению железа в организме.

Если вы хотите побаловать своего любимца рыбой, то можно дать ему хек, тюльку, мойву, треску, морского окуня, карася, тунец, горбуша, лосося или форель. Или же можно заменить рыбу морепродуктами – это могут быть кальмары, крабы, креветки, мидии.

Ранее эксперты ответили, почему коты любят сидеть в коробках. Это поведение объясняется очень просто.

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