Чим натерти кухонні прибори з нержавіючої сталі, щоб вони блищали як нові

Якщо у вас є столові прибори з нержавіючої сталі, то ви знаєте, наскільки вони практичні та довговічні. Однак, із часом вони можуть покриватися плівкою бруду, солей та окисів.

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Не хвилюйтесь, зберегти первісний блиск приборів і повернути їм чистоту можна за допомогою простих інгредієнтів прямо в домашніх умовах. OBOZREVATEL зібрав кілька найдієвіших лайфхаків для чищення столових приборів з нержавіючої сталі.

Содовий розчин

Цей метод ефективно впорається з найскладнішим брудом та відкладеннями. У емальовану каструлю налійте кілька літрів води, а потім залийте заздалегідь приготованим розчином.

Для цього розчину на 1 літр гарячої води потрібно взяти 2 ложки соди та 2 ложки солі. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння, після чого залиште кип'яток на вогні ще 20 хвилин. Потім дайте йому охолонути. Після цього помийте ложки та вилки звичайним засобом для миття посуду та протріть їх губкою.

Цей метод не підходить, якщо на вилках чи ложках є алюмінієві або емалеві деталі.

Рідке мило, оцет і сода

Якщо у вас є більш стійкі плями та забруднення, то цей метод допоможе позбутися їх. Створіть пасту з рідкого мила та харчової соди, змішавши інгредієнти до утворення однорідної суміші. Нанесіть цю пасту на кухонні прибори, використовуючи стару зубну щітку. Після протирання приборів забруднених плямами, обробіть ложки та вилки губкою, змоченою в оцті, щоб забезпечити блиск. На завершення, мийте прибори звичайним способом та протирайте насухо.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть "вбити" сковороду, яка має антипригарне покриття. Важливо дотримуватися кількох правил для подовження життя вашої пательні.

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