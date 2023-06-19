Чим відмити руки після роботи на городі або в саду: 3 ефективні речовини

Як повністю відмити руки після роботи на городі та в саду

Для ефективного очищення рук після роботи на землі одного звичайного мила недостатньо. Особливо важливо дбати про захист шкіри рук, але багато людей здобуваються без рукавичок і виконують роботи без належного догляду.

Читайте також: Як вилікувати квіти та зробити їх ще красивішими: неочікуваний лайфхак з пивом

Одним із ефективних засобів для вимивання рук після саду і городу є використання "бабусиних" методів, як про це повідомляє Caretokeep. Основними компонентами для чищення рук після роботи на городі є сода, лимонний сік або перекис водню та вода.

Почніть з ретельного миття рук милом і теплою водою. Використовуйте невелику щіточку, щоб усунути бруд під нігтями. Після цього промийте руки.

Насипте невелику кількість соди на вологі руки і ретельно розітріть її, терта руки одна проти іншої. Потім нанесіть на руки трохи лимонного соку або перекису водню. Протріть руки одна проти іншої протягом хвилини. Змийте теплою водою і добре просушіть. Завершіть процедуру, нанісши зволожуючий крем на руки.

Існує ще один ефективний спосіб очищення рук після роботи в саду – використання ванни з перекисом водню. Цей метод гарантує повне видалення бруду з-під нігтів.

У глибокому контейнері змішайте 100 мл перекису водню, 15 мл рідкого мила, 10 мл нашатирного спирту та 400 мл води. Ретельно перемішайте. Занурте руки в цю суміш і залиште протягом 10 хвилин, потім очистіть долоні та пальці за допомогою щітки. Весь бруд, що застряг під шкірою і нігтями, зникне. Після процедури промийте руки та нанесіть зволожуючий крем на шкіру.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб квіти стояли довше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!