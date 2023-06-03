Чим підживити кріп, щоб урожай був пишним та щедрим

Багато дачників та городників вважають, що все знають про кріп. Він чудово поширюється самосівом, але зелень вирощена на грядці, зазвичай, смачніша.

Щоб отримати пишний та щедрий урожай, важливо кріп підживлювати. У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" назвали два дієві способи підгодівлі цієї рослини.

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1. Обприскування нашатирним спиртом. У цій речовині присутня така кількість азоту, яка необхідна для збільшення маси зелені. На додаток до цього, завдяки аміаку він швидше засвоюється.

Щоб зробити таке добриво, необхідно розчинити 1 ч. л. аміаку в 1 літрі води. Цим складом окропляємо кріп.

2. Зола. Калій та фосфор – необхідні компоненти для відмінного зростання кропу, які присутні у деревній золі. Тому беремо відро води, розчиняємо столову ложку нашатирю та 1 склянку золи. Отриманий склад проціджуємо і пульверизуємо кріп. Перший полив через 7 днів після посадки повторювати через 7-10 днів.

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Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, це дійсно працює.

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