Чим полити петунії, щоб вони квітнули до пізньої осені

Як удобрювати петунії, щоб вони процвітали якнайдовше

Під завісу літнього сезону, коли петунії починають втрачати свою жвавість, маємо можливість відновити їх блискучий вигляд та продовжити радуватися їхньому квітучому пишній барві до перших морозів. Здійснити це завдання можна шляхом правильної обрізки та годування спеціальним добривом.

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Коли серпень розцвітає в повний розмах, петунії, зазвичай, починають втрачати свою привабливість, пише Телеграф. Щоб допомогти рослинам відновити силу та продовжити цвітіння, перш за все необхідно позбутися зів'ялих квітконосів та насіннєвих коробочок, які забирають важливі ресурси. За допомогою гартованих садових ножиць рекомендується скоротити пагони до довжини близько 20 см. Періодичне прищипування верхівок пагонів сприяє компактному та багатшому кущенню рослини.

Після процедури обрізки, наступним важливим кроком є внесення комплексного добрива для петуній. Це можна зробити шляхом поливу або обприскування. Також важливо подбати про підживлення петуній янтарною кислотою (3 г препарату на 1 літр води) через добу після головного годування.

Успішне цвітіння петуній потребує великої кількості сонячних променів. Забезпечте своїм рослинам достатньо сонячного світла, розмістивши горщики або грядки на добре освітленому місці.

Важливо також забезпечити ретельний полив петуній, навіть якщо вони відносно стійкі до посухи. Зволожений ґрунт є ключем до їхнього успішного росту. Поливайте рослини відстояною водою, уникайте потрапляння вологи на бутони та залишайте рослини на добре дренованому ґрунті.

Пам'ятайте, що правильний підхід до догляду за петуніями в останні місяці літа дозволить вам не лише відновити їх енергію та красу, але й насолодитися неймовірним квітковим витоком аж до приходу осінніх перших морозів.

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