Чим підгодувати буряк у серпні, щоб отримати великі плоди

Як удобрювати червоний буряк у серпні, щоб отримати великий урожай

Серпень, останній місяць літнього сезону, зазвичай стає часом, коли дачники розпочинають збирати врожай деяких культур. Однак, саме цей період є ідеальним для внесення підгодівлі для буряків, адже саме зараз рослини перебувають у період активного зростання.

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Внесення фосфору, калію та азоту у ґрунт у серпні допоможе бурякам розквітнути щедрим урожаєм наприкінці сезону, пише Телеграф. Завдяки добре збалансованому живленню, коренеплоди стануть не тільки великими, але й солодкими та соковитими.

Для такого підживлення можна використовувати добриво "нітроамофоска", яке доступне у будь-якому спеціалізованому магазині. Для підготовки розчину добрива потрібно розчинити 40 грамів у відрі води та заливати буряки. При внесенні живильної рідини важливо уникати попадання її безпосередньо під корінь рослин – краще обливати засіви між рядами. На один погонний метр грядки рекомендується використати близько двох літрів добривного розчину.

Для підсилення ефекту після внесення живильної рідини в міжряддя бажано залити буряки теплою, відстояною водою. Таким чином, рослини отримають необхідну підтримку та стануть готовими до вражаючого збору врожаю наприкінці сезону.

Нагадаємо, якість та кількість урожаю картоплі залежить від часу посадки та умов зростання.

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