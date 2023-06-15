Чим змастити випічку, якщо немає яєць: 4 способи

Для створення апетитної, золотистої випічки, такої як булочки та пиріжки, традиційно використовують яйця, які змащуються перед випіканням. Однак, якщо у вас раптом немає яєць під рукою, існує кілька альтернативних методів змащення пиріжків та булочок, які не включають використання яєць.

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Одним з варіантів є використання солодкої води. Вам не потрібно купувати готову солодку воду в магазині, достатньо просто розчинити цукор у воді. Цією отриманою рідиною можна змастити випічку після виймання її з духовки. Таким чином, ви зможете досягти золотистого кольору та апетитного вигляду виробу.

Іншою альтернативою є використання рослинної олії або розтопленого вершкового масла. Змастіть випічку цими інгредієнтами перед випіканням, і вона набуде привабливого рум'яного вигляду.

Можна також використовувати міцний чай. Заваріть чорний, міцний і солодкий чай, а потім змастіть цією отриманою рідиною випічку перед випіканням. Результатом буде блискуча та золотиста випічка.

Ще одним варіантом є використання сметани. Вона також зробить вашу випічку блискучою та гладкою. Змастіть сметаною вироби перед випіканням, і вони набудуть привабливого вигляду.

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