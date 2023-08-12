Чим замінити професійну побутову хімію: народні засоби

У світі безперервної боротьби з брудом та жиром дедалі більше людей обирають природні альтернативи професійним побутовим хімікатам. Зокрема, нашатирний спирт може стати справжнім універсальним засобом для прибирання.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що нашатирний спирт допомагає вимити вікна, очистити прикраси, видалити плями та інше.

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Як застосувати нашатирний спирт під час прибирання:

Для вікон та дзеркал: щоб забезпечити блискучу чистоту, змішайте 1 ст. л. нашатирного спирту з 0,5 літра води у пульверизаторі. Розприскуйте на поверхню та витріть сухою тканиною. Для плити: старі плями жиру на решітці чи газових пальниках вже не будуть проблемою. Просто замочіть їх у розчині зі 100 мл нашатирного спирту у воді на 15 хвилин, а потім легко змийте жир. Для килимів та меблів: розчин 1 ст. л. нашатирю в 0,5 літра води, нанесений на плями, допоможе очистити текстиль та оббивку меблів. Для плитки: нашатирний спирт змішайте з водою у співвідношенні 50 мл на 3,5 літра води, і ви отримаєте ідеальний засіб для прибирання ванної та кухні. Для прикрас: золото та срібло можна відновити блиском, змішавши нашатирний спирт з водою у співвідношенні 1:6 та протримавши прикраси у розчині 15 хвилин. Для виведення плям: змішайте нашатирний спирт з пральним порошком та водою в рівних частках, нанесіть на пляму на 30 хвилин і забудьте про чорнила, травні сліди та жирні плями.

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