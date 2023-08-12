Чем заменить профессиональную бытовую химию: народные средства

В мире непрерывной борьбы с грязью и жиром все больше людей выбирают естественные альтернативы профессиональным бытовым химикатам. В частности нашатырный спирт может стать настоящим универсальным средством для уборки.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что нашатырный спирт помогает вымыть окна, очистить украшения, удалить пятна и прочее.

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Как применить нашатырный спирт при уборке:

Для окон и зеркал: для обеспечения блестящей чистоты смешайте 1 ст. л. нашатырного спирта из 0,5 литра воды в пульверизаторе. Разбрызгивайте на поверхность и протрите сухой тканью. Для плиты старые пятна жира на решетке или газовых горелках уже не будут проблемой. Просто замочите их в растворе из 100 мл нашатырного спирта в воде на 15 минут, а затем легко смойте жир. Для ковров и мебели: раствор 1 ст. л. нашатырь в 0,5 литра воды, нанесенный на пятна, поможет очистить текстиль и обивку мебели. Для плитки нашатырный спирт смешайте с водой в соотношении 50 мл на 3,5 литра воды, и вы получите идеальное средство для уборки ванной и кухни. Для украшений золото и серебро можно восстановить блеском, смешав нашатырный спирт с водой в соотношении 1:6 и продержав украшения в растворе 15 минут. Для выведения пятен: смешайте нашатырный спирт со стиральным порошком и водой в равных долях, нанесите на пятно на 30 минут и забудьте про чернила, пищеварительные следы и жирные пятна.

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