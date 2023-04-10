Больше этого не делайте: почему категорически запрещено мыть пол старой одеждой

Некоторые люди привыкли, что вместо специальной тряпки для мытья полов можно использовать старую и ненужную футболку. Однако такая привычка экономить может серьезную беду на всю семью.

UAportal объясняет, почему категорически запрещено мыть пол старой одеждой. Это даже опасно, поскольку счастье и удача могут навсегда сбежать из вашего дома.

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Народные приметы о мытье полов старой одеждой

В народе считают, что неправильная уборка может стать причиной бед и конфликтов в семье. Особенно если мыть пол вещами, которые, на первый взгляд, все отжили свое.

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Если в доме есть незамужняя девушка, она может быть обречена на одиночество и никогда не выйдет замуж в том случае, если пол дома моют старой футболкой или другими вещами.

Запомните, что для уборки нельзя использовать свои вещи: футболки, майки, старые рубашки. Так вы даже навлечете болезни на их владельцев.

В общем, все вещи для уборки дома нужно покупать, иначе возникнут проблемы и неурядицы у всей семьи.

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Старые вещи для уборки – не гигиенически

Кроме народных предрассудков, старые вещи нельзя использовать для уборки из-за элементарных правил гигиены. Все потому, что на тряпках есть бактерии, среди которых может оказаться и кишечная палочка.

Некоторые животные не впитывают влагу должным образом, но грязь они могут размазывать по поверхности. Поэтому не жалейте средств и покупайте специальные тряпки для уборки: дома будет чисто и порядок в семье не нарушится.

Как помыть пол без разводов

Промыть пол без разводов очень просто, если знать несколько простых правил. Прежде всего, очистите от пыли и другого мусора. Для этого воспользуйтесь пылесосом или обычным веником.

Если же на полу большие пятна, то с ними лучше бороться отдельно. После того, как удалили излишнюю грязь, может промыть пол с нашатырным спиртом или уксусом. Идеальная пропорция – 1 ст.л. средства на 1 л воды.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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