Назовете беду: почему нельзя открывать зонтик в помещении

По народному поверью, раскрытый зонтик в доме – это на беду. Корни этого суеверия уходят в древний Рим. Согласно одной из легенд, владелица одного дома в Риме стала жертвой несчастья, когда свод ее дома обрушился на нее из-за того, что она случайно вскрыла зонтик в помещении.

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В частности, открытый зонтик в доме также считается символом бедности и может привлекать к человеку материальные затруднения. Это происходит со времен, когда бедняки открывали зонтики в помещении во время дождя, поскольку у них не было возможности сделать ремонт и залатать дыры в потолке.

Некоторые верования также связаны с идеей, что открытый зонтик в доме может оскорбить домашних духов, которые, по народным поверьям, защищают вас от неурядиц. Поэтому, высушить мокрый зонтик без того, чтобы вскрывать его в помещении, можно повесив его за петельку или крючок в ванной комнате в полураскрытом состоянии, чтобы избежать образования луж и способствовать более быстрому высыханию.

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