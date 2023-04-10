Накличете біду: чому не можна відкривати парасольку в приміщенні

За народним повір'ям, розкрита парасолька в домі – це на біду. Корені цього марновірства сягають до стародавнього Риму. Згідно з однією з легенд, власниця одного будинку у Римі стала жертвою нещастя, коли склепіння її будинку обрушилося на неї через те, що вона випадково розкрила парасольку в приміщенні.

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Зокрема, відкрита парасолька в будинку також вважається символом бідності та може привертати до людини матеріальні труднощі. Це походить з часів, коли бідняки відкривали парасольки в приміщенні під час дощу, оскільки вони не мали можливості зробити ремонт і залатати дірки в стелі.

Деякі вірування також пов'язані з ідеєю, що відкрита парасолька в будинку може образити домашніх духів, які, за народними повір'ями, захищають вас від негараздів. Тому, висушити мокру парасольку без того, щоб розкривати її в приміщенні, можна повісивши її за петельку або гачок у ванній кімнаті у напіврозкритому стані, щоб уникнути утворення калюж та сприяти швидшому висиханню.

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