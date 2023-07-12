Чим замінити кріп під час консерувавання овочів: корисні поради від досвідчених кухарів

Ми звикли використовувати парасольки кропу у консерваціях. Та буває таке, що їх немає і постає питання заміни.

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Чим замінити кріп у консервації

Замість кропу можна додавати іншу зелень – фенхель чи естрагон. До-речі фенхель називають італійським братом кропу, у них дуже схожий смак.

Також, хорошою заміною кропу стане петрушка або базилік. Можна також взяти листя смородини чи вишні, гірчицю.

Крім того, непогано підійде звичайний кріп зі стеблами. На жаль, він не має такого яскраво вираженого аромату та смаку, але функцію свою виконає.

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