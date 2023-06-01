Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму
Літній період часто асоціюється з процесом консервації овочів, коли господині укладають у банки свої улюблені продукти з городу для зберігання. Це можуть бути огірки, помідори, кабачки, капуста, перець чи морква. Сьогодні ми поділимося з вами універсальним рецептом для консервування овочів, який зможе підійти для будь-яких видів овочів. Універсальний рецепт закаток на зиму дозволяє вам самостійно регулювати кількість овочів та банок, які ви бажаєте законсервувати.
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Ось необхідні інгредієнти:
- Улюблені овочі;
- Часник;
- Корінь хрону;
- Лавровий лист;
- Суміш запашних перців.
Для розсолу:
- 3 літри води;
- 4 столові ложки солі;
- 7 столових ложок цукру.
Спочатку підготуйте банки, які ви плануєте використовувати для закатування овочів. Ретельно вимийте їх, дайте висохнути та обережно простерилізуйте кожну банку. Овочі також потребують ретельного очищення і промивання. За бажанням, великі овочі можна нарізати на шматки.
Наповніть чисті банки овочами і залийте їх окропом. Накрийте кожну банку кришкою та зачекайте повного охолодження окропу. У цей час підготуйте розсіл, закип'ятіть необхідну кількість води у великій каструлі та додайте сіль та цукор. Коли окріп у банках повністю охолоне, злийте його, а овочі залийте гарячим розсолом. Додайте по 3 столові ложки оцту в кожну банку. Накрийте банки кришками та закривайте їх за допомогою спеціального ключа для закручування.
Пам'ятайте про правила гігієни та зберігання консервів, щоб впевнитися в їхній якості та безпеці.
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