Чим снідати зранку та чого не варто вживати натщесерце – дієтологиня Світлана Фус

Сніданок є важливим не лише для вашої системи травлення, а й для всього організму. Ви змусите страждати свій організм, якщо перед роботою зранку просто вип'єте чаю або кави.

Дієтологиня Світлана Фус у своєму Інстаграмі пояснила, чому пропуск сніданку може зашкодити здоров'ю. За її словами, люди більш активні саме у першій половині дня, тому варто гарно поснідати, аби "отриману енергію не конвертувати в жирові відкладення".

Фахівець зі здорового харчування зауважила, що постійні відмови від сніданків можуть призвести до набору зайвої ваги та сприяти порушенню обміну речовин: "І, як наслідок, можуть призвести до ожиріння і діабету".

"Для здорового сніданку важлива не тільки енергетична цінність продуктів, але і їх склад. Крім того, важливо, що вас насичує надовго, а не тільки на той час, поки ви добираєтеся до роботи", – додала Світлана Фус.

Поради дієтологині щодо "правильних сніданків":

"Сніданки з клітковини" – обирайте багаті на клітковину продукти. Це можуть бути каші з цільного або плющеного зерна, які потрібно зварити, а не просто залити гарячою водою або молоком.

До каші можна додати яйця або сир, овочі, фрукти, горіхи, авокадо.

Світлана Фус каже, що кашу можна "заготувати" з вечора: "Увечері змішайте, наприклад, плющену вівсянку з натуральним йогуртом (грецький йогурт теж підходить) і помістіть на ніч в холодильник. Вранці досить додати в неї жменю фруктів і кілька горіхів – сніданок готовий". ⠀

Однак, додала вона, навіть каша не буде корисною, якщо додати в неї забагато солі, цукру чи меду.⁣⁣⠀

Білкові сніданки

Це може бути яєчня, омлет, яйця-пашот. "І обов'язково з жовтками, які мають жовчогінний ефект, що важливо для нормальної роботи жовчовивідної системи. Крім того, в жовтках міститься холін, який покращує роботу печінки, нервової і кровоносної систем", – запевнила Світлана Фус.До страв з яєць вона радить додавати овочі та цільнозерновий хліб. "Можна зробити тост з цільнозернового хліба зі скибочками авокадо. Авокадо – лідер за вмістом корисних рослинних жирів серед фруктів і овочів. Такий варіант сніданку набагато ситніший і кращий, ніж солодка дріжджова випічка", – додала вона.⁣⁣⠀

Для ранкового прийому їжі, за словами Фус, підходять сир, тверді сири, рослинний білок з бобових овочів, а також червона риба. "Така білкова їжа, стимулює більше вироблення пептиду YY, який дасть вам відчуття ситості на довше", – зауважила вона.

Сніданкові заборони

Що стосується вживання фрешів та смузі натщесерце, дієтологиня зауважила, що категорично проти фруктових соків, оскільки вони мають значну концентрацію глюкози та фруктози: "Краще з фрукта не викидати цінне – клітковину, роблячи сік, а можна просто з’їсти фрукт на сніданок".

Світлана Фус каже, що смузі краще випивати після ситного сніданку, щоб утримувати гормональну регуляцію травлення в нормі. "Людина поїла, потім випила смузі, відчуває себе добре і найближчі 3-5 годин не буде почуття голоду – ось здоровий початок дня", – наголосила вона.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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