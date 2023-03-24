Чорні Запорожці біля Вугледара майстерним скиданням з дрона ліквідували ворожу БМП-2 (відео)

Українські захисники на Донецькому напрямку ліквідували бойову машину піхоти російських окупантів. Їм вдалося це зробити завдяки умілості оператора дрона, який точним влучанням закинув боєприпас прямісінько у відкритий люк.

Відео ліквідації БМП-2 потрапило в об'єктив камери дрона, з якого було здійснено скидання боєприпасу. Кадри знищення ворожої техніки опубліковані на сторінці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Фейсбуці.

"Весняний вугледарський джаз", – підписали наші захисники відео ліквідації ворожої військової техніки.

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Під цими кадрами користувачі соцмереж залишили схвальні коментарі та відзначили ювелірну роботу того, хто керував дроном.

Один з підписників бригади написав, що у ворожу БМП-2 з безпілотника закинули РГТ-27С2. Це ручна термобарична граната, призначена для комбінованого ураження живої сили противника в укриттях, на відкритій місцевості, а також для виведення з ладу автомобільної та легкоброньованої техніки.

Під час вибуху граната на кілька секунд створює чималу вогняну хмару з температурою у 2500-3000 градусів.

Ці боєприпаси виготовляє ДП "Спецоборонмаш".

Нагадаємо, що 44-а артилерійська бригада ЗСУ показала, як нещадно знищує штурмові групи окупантів в Бахмуті.

Також бійці 110 Окремої механізованої бригади показали ведення бою на бронетранспортерах M-113 і YPR-765 на Бахмутському напрямку.

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