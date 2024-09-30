Чорний дим стоїть стовпом: у російській Пермі загорівся хімзавод 'Камтекс-Хімпром' (відео, фото)

Пообіді 30 вересня у російській Пермі сталася надзвичайна ситуація. На території заводу "Камтекс-хімпром" виникла пожежа.

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув у градирному заводі. Як повідомили очевидці, з місця події було видно величезні клуби чорного диму.

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Соціальні мережі заполонили фото та відео з місця події. Місцеві жителі стурбовані можливими наслідками пожежі та потенційною загрозою для довкілля.

Пожежа в Пєрмі. Джерело: t.me/permjtop Пожежа в Пєрмі. Джерело: t.me/permjtop

Пожежа в Пєрмі. Джерело: t.me/permjtop Пожежа в Пєрмі. Джерело: t.me/permjtop

Пожежа в Пєрмі. Джерело: t.me/permjtop Пожежа в Пєрмі. Джерело: t.me/permjtop

За даними МНС Пермського краю, причиною пожежі стало коротке замикання. Вогонь знищив кабелі на площі 40 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу.

Наразі на місці події працюють фахівці, які з'ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня одразу сім регіонів росії були атаковані сотнею БПЛА, зокрема, безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю та влучили в склад з боєприпасами у селищі Кам’яне. А біля селища Октябрьське Тверської області безпілотники атакували 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ).

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