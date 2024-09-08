Чорний дим видно за кілометри: БПЛА атакували сховище палива у Бєлгородській області (відео, фото)

У неділю, 9 вересня, дрони атакували Волоконовський район Бєлгородської області. Попередньо, сталося влучання у сховище палива, після удару БПЛА воно загорілося.

Місцеві мешканці у соцмережах опублікували фото та відео з місця інциденту. На кадрах модна помітити величезний стовп чорного диму і масштабну пожежу. Горять кілька залізничних цистерн.

Також читайте: Вночі дрони атакували склади боєприпасів в Воронезькій області РФ: місцевих мешканців евакуюють (відео)

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомив, що ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району.

"Внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками здійснюється гасіння пожежі. Інформація про наслідки уточнюється. Усі оперативні служби працюють на місці", – додав він.

Пожежа у Бєлгородській області. Джерело: t.me Пожежа у Бєлгородській області. Джерело: t.me

Пожежа у Бєлгородській області. Джерело: t.me Пожежа у Бєлгородській області. Джерело: t.me

Пожежа у Бєлгородській області. Джерело: t.me Пожежа у Бєлгородській області. Джерело: t.me

Пожежа у Бєлгородській області. Джерело: t.me Пожежа у Бєлгородській області. Джерело: t.me

Пожежа у Бєлгородській області. Джерело: t.me Пожежа у Бєлгородській області. Джерело: t.me

Тим часом місцеві пишуть, що інцидент стався у населеному пункті Ютанівка.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня 2024 року у Волгоградській області пролунали вибухи, після яких зафіксували пожежу на військовому аеродромі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!