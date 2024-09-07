Вночі дрони атакували склади боєприпасів в Воронезькій області РФ: місцевих мешканців евакуюють (відео)

Через дрон в Острогозькому районі Воронезької області РФ виникла пожежа та детонація вибухонебезпечних предметів. Жителів одного села евакуюють.

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Про початок евакуації і порядок її проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб. На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району.

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Гусєв закликав місцевих мешканців не наближатися до місця пожежі і у разі виявлення підозрілих предметів повідомити про них оперативним службам.

Нагадаємо, 2 вересня армія рф атакувалаЗапоріжжя та Дніпро.

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