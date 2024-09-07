Ночью дроны атаковали склады боеприпасов в Воронежской области РФ: местных жителей эвакуируют (видео)

Из-за дрона в Острогожском районе Воронежской области РФ возник пожар и детонация взрывоопасных предметов. Жителей одной деревни эвакуируют.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

О начале эвакуации и порядке ее проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб. На месте работают оперативные службы и администрации района.

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Гусев призвал местных жителей не приближаться к месту пожара и в случае обнаружения подозрительных предметов сообщить о них оперативным службам.

Напомним, 2 сентября армия РФ атаковала Запорожье и Днепр.

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