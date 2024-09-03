Армія рф атакувала Запоріжжя та Дніпро: серед загиблих - мама з 8-річним сином

У понеділок ввечері окупанти вдарили по готелю у Запоріжжі. Унаслідок вибуху загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Також з-під завалів витягли її чоловіка та 13-річну доньку. Обидва у тяжкому стані.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров

"Близько 23:00 Росія здійснила обстріл міста.

На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі, дівчинка 13 років. Дитина зараз у реанімації". Федоров додав, що внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.

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Крім того, одна людина загинула та ще 6 дістали поранення у результаті російських ударів по Дніпру пізно ввечері 2 вересня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома".

Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, у Харкові прогриміло близько десяти вибухів. Повідомлялося, що в місті були пошкоджені цивільні споруди, майже пів сотні поранених, серед них - діти.

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