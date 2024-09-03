Армия РФ атаковала Запорожье и Днепр: среди погибших - мама с 8-летним сыном

В понедельник вечером оккупанты ударили по гостинице в Запорожье. В результате взрыва погибла 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. Также из-под завалов вытащили ее мужа и 13-летнюю дочь. Оба в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров

"Около 23:00 Россия произвела обстрел города.

К сожалению, 2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик. Еще двое ранены, в том числе девочка 13 лет. Ребенок сейчас в реанимации". Федоров добавил, что в результате вражеского удара частично разрушено здание.

Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом.

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Кроме того, один человек погиб и еще 6 получили ранения в результате российских ударов по Днепру поздно вечером 2 сентября, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр имеем 51-летнего погибшего. Шесть человек пострадали. Из них один 37-летний мужчина остается в больнице. Другие будут приходить в себя дома".

Напомним, в воскресенье, 1 сентября, в Харькове прогремело около десяти взрывов. Сообщалось, что в городе были повреждены гражданские постройки, почти полсотни раненых, среди них – дети.

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