'Червива' повня 7 березня 2023 може перевернути життя: що не можна робити, щоб не накликати біди

Червива повня 7 березня 2023 року може стати доленосною для тих, хто давно прагне змін. Вважається, що цього дня сміливо можна загадувати бажання та будувати плани на майбутнє.

Проте існує низка заборон, порушення яких загрожує бідами. Читайте детальніше!

За словами астрологів, в Червиву повню, яка отримала таку назву у зв'язку з початком активності черв'яків у грунті, що відтає після зими, варто зайнятися самоаналізом, переосмислити свої пріоритети, цінності, завдання.

Це день великих можливостей – ділові пропозиції, які надходять у повню, можуть кардинально змінити життя, втім, як і нові знайомства. Так, самотні можуть знайти кохання, але події квапити не варто. Загадувати бажання найкраще опівночі – можна написати їх на аркуші паперу та спалити.

Однак не можна забувати про те, що повня має і негативний вплив – так, деякі можуть відчувати погіршення стану здоров'я, дратівливість, сонливість. У цьому випадку потрібно знайти час на хоча б невелику паузу та відпочити.

У повню 7 березня 2023 року небажано займатися важкою фізичною працею, оскільки наслідки для здоров'я можуть виявитися плачевними. Ризик травм дуже великий. Варто відмовитися від великих покупок, інакше придбання замість радості принесе багато проблем.

Несприятливою повня вважається і для стрижки або фарбування волосся, різних хірургічних операцій та далеких поїздок. Не варто ігнорувати ці заборони, оскільки їх порушення загрожує низкою неприємностей, здатних стати початком "чорної смуги".

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.