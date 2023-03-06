'Червивое' полнолуние 7 марта 2023 может перевернуть жизнь: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

Червивое полнолуние 7 марта 2023 года может стать судьбоносным для тех, кто давно жаждет перемен. Считается, что в этот день смело можно загадывать желания и строить планы на будущее.

Однако существует ряд запретов, нарушение которых грозит бедами. Читайте детальнее!

По словам астрологов, в Червивое полнолуние, которое получило такое название в связи началом активности червей в оттаивающей после зимы почве, стоит заняться самоанализом, переосмыслить свои приоритеты, ценности, задачи.

Это день больших возможностей – деловые предложения, которые поступают в полнолуние, могут кардинально изменить жизнь, впрочем, как и новые знакомства. Так, одинокие могут найти любовь, но события торопить не стоит. Загадывать желания лучше всего в полночь – можно написать их на листе бумаги и сжечь.

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Однако нельзя забывать о том, что полнолуние имеет и негативное влияние – так, некоторые могут чувствовать ухудшение состояния здоровья, раздражительность, сонливость. В этом случае нужно найти время на хотя бы небольшую паузу и отдохнуть.

В полнолуние 7 марта 2023 нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку последствия для здоровья могут оказаться плачевными. Риск травм очень велик. Стоит отказаться и от крупных покупок, иначе приобретение вместо радости принесет много проблем.

Неблагоприятным полнолуние считается и для стрижки или покраски волос, разных хирургических операций и дальних поездок. Не стоит игнорировать данные запреты, поскольку их нарушение грозит чередой неприятностей, способных стать началом "черной полосы".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.