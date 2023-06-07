Чотири "капризи" перцю: що не любить цей овоч

Як вирощувати багато здорового перцю - що не любить перець

Під час вирощування перцю треба враховувати кілька особливих "капризів". Щоб отримати багато здорового овоча, дотримайтеся важливих порад.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" пояснили, що варто не допускати, аби перець мерзнув. Також не варто використовувати мінеральні добрива.

Читайте також: Як зрозуміти, чого не вистачає помідорам: три важливі ознаки

Які у перцю "капризи"

1. Перець може потріскатися та втратити колір через брак кальцію. З осені потрібно вносити в ґрунт доломітове борошно, крейду, вапно, яєчну шкаралупу.

2. Перець скидає зав'язь під час різкого похолодання або настання спеки. У холодну погоду йому треба забезпечити укриття. Також ніколи не треба поливати рослини холодною водою, особливо у спеку.

4. Перець не терпить у добривах хлору. Не використовуйте мінеральні добрива, які мають назву "хлорид".

5. Перець не любить підживлення по листі – крапельки вологи легко викликають опік та некроз. Обприскування від хвороб та шкідників проводьте тільки з дрібнодисперсного розпилювача та у стійку (кілька діб поспіль) похмуру погоду.

Читайте також: Чим підживити кріп, щоб урожай був пишним та щедрим

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, це дійсно працює.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!