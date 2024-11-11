Чиновницю МСЕК Львова викрили на приховуванні мільйонних статків

Державне бюро розслідувань висунуло підозру високопоставленій чиновниці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії через недостовірне декларування майна. За даними слідства, посадовиця не внесла до декларації за 2023 рік інформацію про користування двома елітними автомобілями - BMW X5 та Mercedes GLE 2023 року випуску, які оформлені на її родичів. Сукупна вартість незадекларованих транспортних засобів становить близько 6 мільйонів гривень.Про це повідомили у ДБР

Також читайте: "Поясню на яйцях": міністр оборони прокоментував скандальну публікацію про закупівлю продуктів для військових

Крім того, чиновниця не вказала факт оренди паркомісця у будинку, де вона проживає. Їй інкримінують порушення статті 366-2 частини 1 Кримінального кодексу України, що передбачає до двох років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці подали клопотання про призначення застави та відсторонення підозрюваної від займаної посади.

Нагадаємо, правоохоронці викрили працівників МСЕК Одеси на схемі заробітку на ухилянтах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!