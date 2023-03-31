Чистий четвер 2023: традиції і заборони великоднього свята
Чистий Четвер – це одне з великодніх свят, яке передує самому Великодню. У 2023 році католики відмічатимуть його 6 квітня, а православні – 13 квітня.
Чистим або Великим називають останній четвер перед Великоднем. UAportal зібрав традиції та заборони цього свята.
Великий четвер є одним із днів Страсної седмиці – тижня, присвяченого найважливішим подіям із земного життя Ісуса. У цей день віряни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус вперше встановив обряд Євхаристії. Також на Таємній вечері Ісус омив ноги своїм учням, з чим і пов'язані звичаї свята.
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У Чистий Четвер прийнято повністю омиватися, бажано зі світанком. Окрім цього, варто також:
- провести генеральне прибирання в домі, ретельно помити підлогу та вікна;
- обстригти нігті та волосся;
- викинути все сміття та мотлох з будинку;
- роздати непотрібні речі нужденним;
- відвідати богослужіння та приєднатися до причастя.
Також у Великий Четвер заведено пекти пасхи та починати приготування до святкування Великодня. Водночас цей день має чимало заборон, зокрема:
- їсти м'ясо, молочні продукти і яйця;
- бути брудним чи ходити в брудному одязі;
- розводити безлад в будинку, залишати немитий посуд;
- сваритися;
- відмовляти в допомозі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.
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