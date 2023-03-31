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Чистий четвер 2023: традиції і заборони великоднього свята

Анастасія Крищук

Чистий четвер 2023: традиції і заборони великоднього свята

Чистий Четвер – це одне з великодніх свят, яке передує самому Великодню. У 2023 році католики відмічатимуть його 6 квітня, а православні – 13 квітня.

Чистим або Великим називають останній четвер перед Великоднем. UAportal зібрав традиції та заборони цього свята.

Великий четвер є одним із днів Страсної седмиці – тижня, присвяченого найважливішим подіям із земного життя Ісуса. У цей день віряни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус вперше встановив обряд Євхаристії. Також на Таємній вечері Ісус омив ноги своїм учням, з чим і пов'язані звичаї свята.

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У Чистий Четвер прийнято повністю омиватися, бажано зі світанком. Окрім цього, варто також:

  • провести генеральне прибирання в домі, ретельно помити підлогу та вікна;
  • обстригти нігті та волосся;
  • викинути все сміття та мотлох з будинку;
  • роздати непотрібні речі нужденним;
  • відвідати богослужіння та приєднатися до причастя.

Також у Великий Четвер заведено пекти пасхи та починати приготування до святкування Великодня. Водночас цей день має чимало заборон, зокрема:

  • їсти м'ясо, молочні продукти і яйця;
  • бути брудним чи ходити в брудному одязі;
  • розводити безлад в будинку, залишати немитий посуд;
  • сваритися;
  • відмовляти в допомозі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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