Чистий Четвер 2023: красиві привітання та картинки

Чистий Четвер – це один із днів Страсного тижня, який має велике значення для християнської спільноти. Він припадає на четвертий день перед Великоднем, таємничого свята, яке відзначає воскрешення Ісуса Христа. Не забудьте привітати ваших рідних та близьких з цим святом.

Проте, Чистий Четвер – це не тільки релігійне свято, але й традиційне свято, яке має свої особливості та звичаї. Він відзначається в багатьох країнах світу, особливо в країнах з великою католицькою та православною спільнотою. Цей день вважається одним з найсвятіших днів року, коли віряни згадують останню вечерю Ісуса Христа зі своїми учнями, коли він встановив обряд Євхаристії. Він також символізує день, коли Ісус вмив ноги своїм учням як символ любові та служіння.

Читайте також: Вербна неділя 2023: традиції та заборони свята

Привітання у віршах:

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаєм,

щоб дерево життя цвіло.

Привітання з Чистим четвергом

Славний свято – четвер Чистий,

Він: божественний, променистий,

Добрий, Світлий, православний,

Перед Великоднем, дуже головний!

У цей день треба купатися,

Від гріхів всіх очищатися,

Все очистити відразу враз,

Адже такий був даний наказ!

Чистий четвер 2023

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

Чистий четвер

Привітання у прозі:

У Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!

Поздоровлення з Чистим четвергом

Нехай в Чистий четвер з дому підуть всі образи і тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки і печалі, нехай попереду з’являться чисті і яскраві горизонти щастя, нехай у житті почнеться світла смуга благополуччя і добрих чудес.

Привітання з Чистим четвергом 2023

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

З чистим четвергом!

У Чистий четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

Чистий четвер

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!

Листівки на Чистий четвер

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!

Картинки на Чистий четвер

Раніше ми писали про традиції і заборони в Чистий четвер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!