Надзвичайно потужна магнітна буря триває на Землі: як вберегти здоров'я

Найпотужніша за останні пів року магнітна буря спостерігається на Землі 8 листопада. Її К-індекс перевищив позначку у вісім балів з дев'яти можливих.

За даними meteoagent, геомагнітні коливання триватимуть до 10 листопада включно. Вже завтра та післязавтра сила коливань спаде до шести балів, що теж вважається "червоним рівнем" небезпеки, особливо для метеозалежних людей.

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11 листопада сила ударі спаде до трьох балів. Потім ще два дні будуть доволі спокійні періоди. Геомагнітні коливання не перевищать К-індексу 2.

Що таке магнітні бурі

Магнітна буря – це геофізичне явище, яке виникає внаслідок збурювання земної магнітної атмосфери. Основною причиною магнітних бур є сонячний вітер, який є струменем заряджених частинок, що виходять з Сонця. Коли ці частинки взаємодіють з магнітною атмосферою Землі, вони можуть спричинити збурення магнітного поля.

Які симптоми несприятливого впливу магнітних бур:

Безсоння;

Головні болі;

Слабкість;

"Розбитий" стан;

Зниження працездатності;

Підвищення тривожності;

Зміна артеріального тиску.

Як захиститися від впливу магнітних бур метеозалежним людям:

Слідкувати за артеріальним тиском; Дотримуватися схеми прийому запропонованих лікарем необхідних ліків. Подбати про те, щоб в аптечці було все необхідне для надання невідкладної допомоги; Відрегулювати режим роботи, харчування, відпочинку, щоб уникнути перенапруження, Вчасно знімати стрес, відпочивати; Пити заспокійливі трав'яні чаї, Збалансувати харчування, не нехтувати свіжими овочами й фруктами, Знизити споживання жирних продуктів і алкоголю; Не забувати про помірні фізичні навантаження – заняття спортом краще замінити на повільні прогулянки на свіжому повітрі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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