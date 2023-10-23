NASA: людство за 30 хвилин дізнається, як вбивча сонячна буря вдарить Землю

Кліматична криза стає все більш реальною загрозою для Землі, і однією з її проявів є збільшення активності сонячних бур. Щоб реагувати на цю загрозу, команда NASA використовує штучний інтелект для розробки системи раннього попередження.

Як повідомляє ScienceAlert, світло швидше рухається, ніж матеріали, які викидаються із Сонця під час сонячних бур. Це означає, що у вчених є приблизно 30 хвилин, щоб попередити мешканців Землі про можливу сонячну бурю.

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Сильні сонячні бурі можуть призвести до відключення електроенергії на години або навіть до масового руйнування електричної та комунікаційної інфраструктури. Щоб покращити прогнозування сонячних бур, вчені NASA використовують дані від супутників, таких як ACE, Wind, IMP-8 і Geotail.

Для розробки точної прогностичної моделі вони використовують штучний інтелект та називають його DAGGER. Ця модель здатна передбачити інтенсивність і напрямок сонячних бур менш ніж за секунду, а також здійснювати прогнози щохвилини. Це значний крок вперед порівняно з попередніми методами прогнозування, які займали багато часу.

Такі передбачення є важливими, оскільки сонячні бурі можуть впливати на роботу електростанцій, супутників та комунікаційних систем. DAGGER має можливість передбачити, де сонячна буря може вдарити по Землі.

Ця нова система запускається на платформі з відкритим кодом, і це дає час комунальним і комунікаційним компаніям інтегрувати її у свої системи оцінки загрози та попередження населення про небезпеку.

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Завдяки DAGGER, науковці можуть отримувати інформацію про надзвичайні сонячні події швидше й ефективніше, щоб зменшити можливі наслідки для нашої електроенергетичної та комунікаційної інфраструктури.

Таким чином, завдяки сучасним технологіям і штучному інтелекту, людство зможе краще захистити себе від сонячних бур та їх наслідків для Землі.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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