'Це буде епічно': науковці передбачили, як помре Сонце

Науковці дослідили, як Сонце виглядатиме після завершення свого життя та чи залишиться людство свідком цього видовища.

Як повідомляє ScienceAlert, астрономи намагалися визначити, яким буде Сонце, коли воно завершить свою життєву подорож і згасне. Спершу вони вважали, що Сонце перетвориться на планетарну туманність, яка є сяючим міхуром газу і космічного пилу. Але докази вказували на інше.

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Міжнародна група астрономів знову переглянула цю теорію і виявила, що планетарна туманність все ж є найімовірнішим сценарієм для Сонця. Вік нашої зірки становить приблизно 4,6 мільярда років, і її кінець можна очікувати ще приблизно через 10 мільярдів років.

Проте перед кінцем свого життя Сонце стане червоним гігантом, а його зовнішні шари розширяться, можливо, до орбіти Марса. Цей процес може призвести до зникнення Землі.

Але людству не варто переживати це – наше існування на Землі буде завершено задовго до цього. За приблизно мільярд років яскравість Сонця зростатиме настільки, що викликає небезпеку для нашої планети. Океани випаровуватимуться, і поверхня стане надто гарячою для утворення води. Людство "залишиться тільки у спогадах".

Дослідники визначили, що Сонце, як і більшість інших зірок з низькою масою, перетвориться на планетарну туманність. Планетарні туманності – це яскраві газові утворення, які можна бачити з великих відстаней.

Раніше науковці виявили величезну порожнечу у Всесвіті завширшки 330 млн світлових років.

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