'Это будет эпическим': ученые предсказали, как умрет Солнце

Ученые исследовали, как Солнце будет выглядеть после завершения своей жизни и останется ли человечество свидетелем этого зрелища.

Как сообщает ScienceAlert, астрономы пытались определить, каким будет Солнце, когда оно завершит свое жизненное путешествие и угаснет. Сначала они считали, что Солнце превратится в планетарную туманность, являющуюся сияющим пузырем газа и космической пыли. Но улики указывали на другое.

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Международная группа астрономов снова пересмотрела эту теорию и обнаружила, что планетарная туманность все же является наиболее вероятным сценарием для Солнца. Возраст нашей звезды составляет примерно 4,6 млрд лет, и ее конец можно ожидать еще примерно через 10 млрд лет.

Однако к концу своей жизни Солнце станет красным гигантом, а его внешние слои расширятся, возможно, до орбиты Марса. Этот процесс может привести к исчезновению Земли.

Но человечеству не стоит переживать это – наше существование на Земле будет завершено задолго до этого. За около миллиарда лет яркость Солнца будет расти настолько, что вызывает опасность для нашей планеты. Океаны будут испаряться, и поверхность станет слишком горячей для образования воды. Человечество "останется только в воспоминаниях".

Исследователи определили, что Солнце, как и большинство других звезд с низкой массой, превратится в планетарную туманность. Планетарные туманности – это яркие газовые образования, которые можно видеть с больших расстояний.

Ранее ученые обнаружили огромную пустоту во Вселенной в ширину 330 млн световых лет.

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