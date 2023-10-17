Войд Волопаса: Ученые вывили огромную пустоту во Вселенной в ширину 330 млн световых лет (фото)

Вселенная – это невероятно большая и сложная система, полная самых разных структур. Одной из таких структур есть огромные пустоты, где, мол, почти нет галактик, и они находятся между галактическими скоплениями. Одной из самых больших подобных структур является войд Волопаса, диаметр которого оценивается впечатляющими 330 миллионами световых лет.

На сегодняшний день ученые предполагают, что примерно 80% объема Вселенной составляют эти огромные пустоты, где практически отсутствуют галактики, и они расположены между галактическими скоплениями. Об этом пишет IFLScience.

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Однако важно различать между теми участками пространства, которые кажутся пустыми в оптическом спектре, и теми, где обнаружены другие галактики, но трудно заметить из-за видимости. Это часто касается темных туманностей, как, например, Барнарда 68, расположенной в 400 световых годах от нас. На первый взгляд она может казаться пустотой, где нет звезд.

Но в инфракрасном спектре света становится очевидным, что здесь расположены тысячи звезд, которые не видны при видимом свете. Такие объекты являются частью сложной структуры Вселенной.

Настоящие огромные пустоты или войды во Вселенной имеют значительные размеры, обычно от 20 до 300 миллионов световых лет в диаметре. Однако есть еще большие, такие как войд Волопаса со своими 330 миллионами световых лет в ширину. Эта структура составляет около 2% видимой нам Вселенной и расположена на расстоянии примерно 700 миллионов световых лет от Земли.

Войд Волопаса впервые был обнаружен 42 года назад, и первоначально ученые считали его абсолютно пустым. Однако позже было обнаружено более 60 галактик в данной структуре. Это, безусловно, поразительно, но учитывая размеры пустоты, ожидалось бы найти здесь еще больше галактик.

Такие пустоты существуют между галактиками и галактическими скоплениями и напоминают огромную космическую паутину. То есть они расположены между нитями этой паутины. Пустоты и войды – это феномены Вселенной, которые оставляют за собой еще много тайн и вызывают интерес ученых для дальнейших исследований.

Ранее учёные заявили, что на поверхности Солнца появилась гигантская дыра.

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