Войд Волопаса: Вчені вивили величезна порожнечу у Всесвіті завширшки 330 млн світлових років (фото)

Всесвіт – це неймовірно велика та складна система, повна найрізноманітніших структур. Однією з таких структур є величезні порожнечі, де, мовляв, майже немає галактик, і вони знаходяться між галактичними скупченнями. Однією з найбільших подібних структур є войд Волопаса, діаметр якого оцінюється вражаючими 330 мільйонами світлових років.

На сьогодні вчені припускають, що приблизно 80% об'єму Всесвіту складають ці величезні порожнечі, де практично відсутні галактики, і вони розташовані між галактичними скупченнями. Про це пише IFLScience.

Читайте також: Супутник двічі показав як виглядає сонячне затемнення з орбіти Землі (відео)

Однак важливо розрізняти між тими ділянками простору, які здаються порожніми в оптичному спектрі, і тими, де виявлені інші галактики, але їх важко помітити через видимість. Це часто стосується темних туманностей, як, наприклад, Барнарда 68, розташованої за 400 світлових років від нас. На перший погляд, вона може здаватися порожнечею, де немає зірок.

Але в інфрачервоному спектрі світла стає очевидним, що тут розташовані тисячі зірок, які не видно за видимого світла. Такі об'єкти є частиною складної структури Всесвіту.

Справжні величезні порожнечі чи войди у Всесвіті мають значні розміри, зазвичай від 20 до 300 мільйонів світлових років у діаметрі. Однак є і ще більші, такі як войд Волопаса зі своїми 330 мільйонами світлових років у ширину. Ця структура становить близько 2% видимого нам Всесвіту і розташована на відстані приблизно 700 мільйонів світлових років від Землі.

Войд Волопаса було вперше виявлено 42 роки тому, і спочатку вчені вважали його абсолютно порожнім. Проте пізніше було виявлено понад 60 галактик у цій структурі. Це, безумовно, вражаюче, але враховуючи розміри порожнечі, очікувалося б знайти тут ще більше галактик.

Такі порожнечі існують між галактиками та галактичними скупченнями і нагадують величезну космічну павутину. Тобто вони розташовані між нитками цієї павутини. Порожнечі і войди – це феномени Всесвіту, які залишають за собою ще багато таємниць і викликають інтерес вчених для подальших досліджень.

Раніше вчені заявили, що на поверхні Сонця з’явилася гігантська діра.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!