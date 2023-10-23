NASA: человечество за 30 минут узнает, как убийственная солнечная буря ударит Землю

Климатический кризис становится все более реальной угрозой для Земли, и одним из его проявлений является увеличение активности солнечных бурь. Чтобы реагировать на эту угрозу, NASA использует искусственный интеллект для разработки системы раннего предупреждения.

Как сообщает ScienceAlert, свет быстрее двигается, чем материалы, выбрасываемые из Солнца во время солнечных бурь. Это значит, что у ученых есть примерно 30 минут, чтобы предупредить жителей Земли о возможной солнечной буре.

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Сильные солнечные бури могут привести к отключению электроэнергии на час или даже к массовому разрушению электрической и коммуникационной инфраструктуры. Для улучшения прогнозирования солнечных бурь ученые NASA используют данные от спутников, таких как ACE, Wind, IMP-8 и Geotail.

Для разработки точной прогностической модели используют искусственный интеллект и называют его DAGGER. Эта модель способна предусмотреть интенсивность и направление солнечных бурь менее чем за секунду, а также производить прогнозы ежеминутно. Это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими методами прогнозирования, которые занимали много времени.

Такие предсказания важны, поскольку солнечные бури могут влиять на работу электростанций, спутников и коммуникационных систем. DAGGER может предсказать, где солнечная буря может ударить по Земле.

Эта новая система запускается на платформе с открытым кодом, что позволяет коммунальным и коммуникационным компаниям интегрировать ее в свои системы оценки угрозы и предупреждения населения об опасности.

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Благодаря DAGGER, ученые могут получать информацию о чрезвычайных солнечных событиях быстрее и эффективнее, чтобы снизить возможные последствия для нашей электроэнергетической и коммуникационной инфраструктуры.

Таким образом, благодаря современным технологиям и искусственному интеллекту, человечество сможет лучше оградить себя от солнечных бурь и их последствий для Земли.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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