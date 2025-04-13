Що буде з доларом і євро в Україні: економіст спрогнозував долю валютних заощаджень

Україна має достатній фінансовий резерв завдяки міжнародній підтримці. Нацбанк активно працює над тим, щоб українці більше інвестували у гривневі активи.

Громадяни мають можливість відкрити депозити в банках або придбати військові облігації. Про це повідомив економіст і член Ради Нацбанку України Василь Фурман, підкресливши, що для українців є вигідні можливості для збереження коштів, і мова йде не лише про пасивний дохід.

За словами економіста, громадянам варто звертати увагу на активи, доступні в Україні – це можуть бути пасивний дохід або інвестиції в нерухомість. Наразі Національний банк активно працює над тим, щоб зробити інвестиції в гривнях привабливими для населення.

"Простими словами, якщо ви відкриваєте депозит у банку чи купуєте військові облігації в гривнях, то дохідність таких інструментів має бути вищою, ніж у доларах чи євро. Тобто гривня повинна бути надійною валютою", –зазначив він.

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Фурман підкреслив, що стабільність на валютному ринку в 2025 році та в майбутньому буде забезпечена завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі, яку отримує Україна. Спершу ці кошти надходять до державного бюджету, потім поповнюють золото-валютні резерви, і вже з цих резервів Національний банк надає гривневі кошти уряду для фінансування бюджетних витрат.

Згідно з прогнозами Нацбанку, золото-валютні резерви цього року перевищать 40 мільярдів доларів, а в наступні роки також будуть підтримуватися на високому рівні. Це утворює фінансову подушку для української гривні. Тому, відкриваючи депозит чи купуючи військові облігації, громадяни можуть очікувати річну дохідність на рівні 15-16%, що значно перевищує доходи від іноземної валюти, – пояснив він.

Економіст також зазначив, що набагато більший дохід українцям може принести власний бізнес, а не лише пасивний дохід. Громадяни можуть отримати гранти на розвиток бізнесу через державну службу зайнятості, причому ці гроші не потрібно повертати. Головне – правильно захистити свій бізнес-план.

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