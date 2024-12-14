Що буде з субсидіями після Нового Року: відповідь уряду

Актуальне питання для багатьох українських родин - особливості отримання субсидій у 2025 році. Пенсійний фонд України розкрив основні деталі призначення соціальної допомоги.

Важливі зміни торкнулися порядку нарахування субсидій. З 1 грудня діє правило призначення допомоги до завершення опалювального сезону, тобто до 30 квітня включно. Це правило залишиться незмінним і в наступному році. Про це пише ТСН.

Коло осіб, які можуть претендувати на субсидію в січні, досить широке:

- Зареєстровані мешканці житла

- Орендарі з офіційними договорами оренди

- Внутрішньо переміщені особи за наявності довідки про проживання

- Індивідуальні забудовники

Суттєві новації торкнулися граничної суми одноразових витрат. Тепер вона становить 100 тисяч гривень. Для витрат, пов'язаних з придбанням генераторів або подібного обладнання, встановлено ліміт у 150 тисяч гривень.

При розрахунку субсидії будуть враховувати дохід сім'ї за другий та третій квартали 2024 року, а пенсійний дохід - за листопад минулого року. Важливо вчасно повідомляти про будь-які зміни в майновому або соціальному статусі, адже інакше виплату можуть скасувати.

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Цікаво, що навіть за умов тривалих відключень електроенергії розмір субсидії залишиться незмінним. Це пов'язано з розрахунком за соціальними нормами споживання, тому зменшення фактичного обсягу використаної електроенергії не вплине на розмір допомоги.

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