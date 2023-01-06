Що буде з тарифами на комуналку в 2023 році: чого очікувати українцям

Комуналка в Україні 2023 - що змінилось з 1 січня в Україні

Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці задаються важливим питанням: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи в 2023 році.

Як передбачає Закон № 7427 від 29 липня 2022 року, для фізичних осіб на час війни заморожені всі тарифи. Проте деякі комунальні послуги все ж зростали в ціні впродовж 2022 року, і частину з них піднімуть з січня 2023 року. Про це пише "На пенсії".

Для українського бізнесу тарифи на світло переглянули у бік збільшення. Водночас ля приватних споживачів зміниться лише ціни на холодну воду та водовідведення, як і для бізнесу.

Що буде з тарифами на воду від січня 2023 року

27 грудня 2022 року регулятор ухвалив рішення про підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення на 2023 рік. Планувалося, що тарифи зростатимуть у два етапи: з 1 січня та з липня 2023 року.

Проте 30 грудня Нацкомісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг направила на доопрацювання власне рішення, яким дозволено 32 водоканалам України підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.

На сайті регулятора у рішенні від 27 грудня формулювання змінено на "Направлене на доопрацювання (коригування) питання про прийняття постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (уточнено)".

Тобто поки тарифи залишаться на попередньому рівні – водопостачання та водовідведення дорожчими не стануть.

Чи зміняться тарифи на газ з січня 2023 року

До 31 травня 2023 року продовжено дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла (7,4 грн. за куб м).

Завдяки постійній ціні місцева влада не зможе самостійно підвищити тарифи на тепло та гаряче водопостачання.

Тарифи на гарячу воду

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, тарифи на гарячу воду нічого не зміниться. Вона залишиться на рівні 24 лютого 2022 року.

Тарифи на електроенергію

Наразі для українського бізнесу зросли тарифи на електроенергію. Проте для населення нічого не змінилось. Принаймні до 31 березня 2023 року.

Скільки наразі платять україні за світло:

1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць.

1,68 грн за кВт-год для тих, хто споживає понад 250 кВт-год на місяць.

Нагадаємо, що фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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