Що робити, аби банани довше не псувалися: лайфхак

Банани – це не лише смачний, але й корисний фрукт. Однак банани мають один недолік – вони швидко псуються.

UAportal знайшов рішення, як зробити так, аби фрукт довше не чорнів. Тому аби продовжити термін зберігання бананів, можна скористатися однією з наступних хитростей:

Зберігати банани в склянці з водою

Для цього способу потрібно відокремити банани від зв'язки і поставити кожен банан у склянку з водою так, щоб у рідині перебувала "ніжка" плода.

При такому способі хімічне дозрівання плодів стає набагато повільнішим. Це пояснюється стримуванням етилену, який виділяється верхівкою банана і прискорює його дозрівання.

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Обмотати плодоніжки харчовою плівкою

Для цього способу потрібно обмотати плодоніжки бананів харчовою плівкою або скотчем. При цьому способі також відбувається уповільнення дозрівання бананів, оскільки плодоніжка не виділяє етилен.

Крім цих хитростей, є кілька інших порад, які допоможуть зберегти банани довше:

Зберігайте банани в темному і прохолодному місці.

Не кладіть банани поруч з іншими фруктами, які виділяють етилен, наприклад, з яблуками або грушами.

Не мийте банани перед зберіганням.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти банани свіжими протягом кількох днів.

Нагадаємо, вчені рекомендують не викидати прожилки з бананів, оскільки вони є напрочуд поживними.

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