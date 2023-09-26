Что делать, чтобы бананы дольше не портились: лайфхак

Бананы – это не только вкусный, но и полезный фрукт. Однако бананы имеют один недостаток – они быстро портятся.

UAportal нашел решение, как сделать так, чтобы фрукт дольше не чернел. Поэтому, чтобы продлить срок хранения бананов, можно воспользоваться одной из следующих хитростей:

Хранить бананы в стакане с водой

Для этого способа нужно отделить бананы от связки и поставить каждый банан в стакан с водой так, чтобы в жидкости находилась "ножка" плода.

При таком способе химическое созревание плодов становится гораздо медленнее. Это объясняется сдерживанием этилена, выделяющегося верхушкой банана и ускоряющего его созревание.

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Обмотать плодоножки пищевой пленкой

Для этого способа нужно обмотать плодоножки бананов пищевой пленкой или скотчем. При этом способе также происходит замедление созревания бананов, поскольку плодоножка не выделяет этилена.

Кроме этих уловок, есть несколько других советов, которые помогут сохранить бананы дольше:

Храните бананы в черном и холодном месте.

Не кладите бананы рядом с другими фруктами, выделяющими этилен, например с яблоками или грушами.

Не мойте бананы перед хранением.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить бананы свежими в течение нескольких дней.

Напомним, ученые рекомендуют не выбрасывать прожилки из бананов, поскольку они удивительно питательны.

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