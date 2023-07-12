Що робити, щоб томати почали червоніти швидше: простий лайфхак

Як прискорити дозрівання помідорів за допомогою настоянки з кропиви.

Городники завжди прагнуть досягти швидкого дозрівання плодів томатів. Одним з ефективних методів прискорення цього процесу є використання настоянки з кропиви.

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Для приготування цього засобу вам знадобиться кропива та 10 літрів води. Залийте листя кропиви водою та залиште на 48 годин, щоб настоянка набрала силу.

Якщо вам необхідно прискорити процес, ви можете використовувати теплу воду, але не гарячу. Занурте кропиву в окріп і зачекайте, поки рідина охолоне.

Отриману настоянку можна використовувати для обприскування томатів, включаючи листя і плоди. Цей метод допоможе стимулювати процес дозрівання і зробить ваші томати червоними швидше.

Використання настойки з кропиви є популярним серед городників і може бути ефективним рішенням для тих, хто бажає отримати соковиті і дозрілі помідори в якнайкоротший термін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як та чим обробляти помідори у липні, щоб уникнути фітофтори.

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