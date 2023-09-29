Що робити, аби зрізані квіти довше стояли: народні способи

Квіти – це чудовий подарунок, який завжди сподобається. Однак, на жаль, вони не живуть вічно. Щоб букет простояв довше, можна скористатися кількома простими хитрощами.

Про них вам розповість UAportal. Слідуючи нашим порадам, ви зможете продовжити життя букета квітів і насолоджуватися їх красою довше.

Цукор

Додайте у воду 2-3 столові ложки цукру. Цукор є джерелом енергії для квітів, тому він допомагає їм довше залишатися свіжими.

Читайте також: Що додати у воду, щоб квіти після свят довше стояли

Аспірин

Подрібніть 1-2 таблетки аспірину і додайте їх у воду. Аспірин запобігає утворенню цвілі й бактерій, які сприяють в'яненню квітів.

Газовані напої

Додайте у воду 50 мл будь-якого газованої води. Гази в напої допомагають запобігти гниття квітів.

Крім цього ви можете скористатися ще деякими лайфхаками, а саме:

Обрізайте стебла квітів під кутом 45 градусів. Це збільшить площу поверхні, через яку квіти отримують воду.

Змінюйте воду у вазі щодня.

Тримайте букет у прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів.

Не ставте букет поблизу фруктів і овочів.

Нагадаємо, ми розповідали, як обирати букет для своєї коханої.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!