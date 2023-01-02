Що робити, якщо на телефоні повністю зникла мережа: корисні поради, як налаштувати

Як налаштувати зв'язок, коли на телефоні немає мережі

Якщо ви потрапили у ситуацію, коли телефон взагалі не ловить мережу, або на екрані немає навіть назви оператора, скористайтесь цими порадами, щоб залишатись на зв'язку.

У мережі пропонують кілька способів вирішити цю проблему. Спершу, бажано перевірити, чи ловить у цьому ж місці мережу інший смартфон. Якщо так, то несправність тільки з вашим пристроєм, в такому випаду треба:

Переконатись, що смартфон не перебуває в режимі польоту або передача даних вимкнена;

Спробуйте вимкнути\увімкнути передачу даних та авіарежим, інколи проблему може вирішити перезавантаження гаджета;

Перевірте налаштування мережі, спробуйте підключитись до оператора вручну, а не в автоматичному режимі;

Перевірте сім-карту, для цього в телефон треба вставити іншу, і якщо з робочою проблем не буде, то, скоріш за все, вам треба перевипустити в оператора стару сім-карту. Якщо немає можливості вставити іншу сімку або замінити її, можна спробувати почистити контакти картки слабким спиртовим розчином;

Апаратні проблеми зі смартфоном. З часом, модуль стільникового зв’язку може вийти з ладу. В такому випадку старі пристрої починають працювати погано та втрачають мережу. В такому випадку потрібен ремонт або заміна апарату.

Пристрої також можуть не з’єднуватися з мережею, якщо базова антена знаходиться дуже далеко або від пристрою до вежі мобільного зв’язку занадто багато перешкод. У глибоких цокольних поверхах навіть у великому місті зв’язок може бути відсутнім. Якщо телефон погано ловить мережу у квартирі, зверніться до вашого оператора.

Кращу якість стільникового зв’язку можна забезпечити якщо піднятись вище. Це може також допомогти піймати мережу для здійснення дзвінка. Якщо ви часто проводите час за містом, забезпечити кращу якість сигналу допоможе:

Підсилювач (репітер) сигналу мережі. Цей компактний пристрій здатний встановити зв’язок із віддаленими антенами;

Телефон із гніздом для зовнішньої антени або із зовнішньою антеною.

Раніше ми писали про те, які функції найбільше розряджають телефон та які з них можна вимкнути, щоб смартфон працював довше.

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