Что делать, если на телефоне полностью исчезла сеть: полезные советы, как настроить

Если вы попали в ситуацию, когда телефон вообще не ловит сеть или на экране нет даже названия оператора, воспользуйтесь этими советами, чтобы оставаться на связи.

В сети предлагают несколько способов устранить эту проблему. Сначала желательно проверить, ловит ли в этом же месте сеть другой смартфон. Если да, то неисправность только с вашим устройством, в таком случае нужно:

Убедитесь, что смартфон не находится в режиме полета или передача данных отключена;

Попытайтесь отключить\включить передачу данных и авиарежим, иногда проблему может решить перезагрузка гаджета;

Видео дня

Проверьте настройки сети, попробуйте подключиться к оператору вручную, а не в автоматическом режиме;

Проверьте сим-карту, для этого в телефон нужно вставить другую, и если с рабочей проблемой не будет, то, скорее всего, вам нужно перевыпустить у оператора старую сим-карту. Если нет возможности вставить другую симку или заменить ее, можно попытаться почистить контакты карты слабым спиртовым раствором;

Аппаратные проблемы со смартфоном. Со временем модуль сотовой связи может выйти из строя. В этом случае старые устройства начинают работать плохо и теряют сеть. В таком случае требуется ремонт или замена аппарата.

Устройства также могут не соединяться с сетью, если базовая антенна находится слишком далеко или слишком много помех от устройства до башни мобильной связи. В глубоких цокольных этажах даже в большом городе связь может отсутствовать. Если телефон плохо ловит сеть в квартире, обратитесь к вашему оператору.

Лучшее качество сотовой связи можно обеспечить, если подняться выше. Это может также помочь поймать сеть для вызова. Если вы часто проводите время за городом, обеспечить лучшее качество сигнала поможет:

Усилитель (репитер) сигнала сети. Это компактное устройство способно установить связь с удаленными антеннами;

Телефон с разъемом для внешней антенны или с внешней антенной.

Ранее мы писали о том, какие функции больше разряжают телефон и какие из них можно выключить, чтобы смартфон работал дольше.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!