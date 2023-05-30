Що робити, якщо рис підгорів: лайфхак з цибулею

Не завжди виходить зварити ідеально розсипчастий рис. Це потребує певних знань кількох важливих секретів та досвіду. Ви можете використати підгорілий рис, замість того, щоб викидати його, адже один популярний продукт може стати корисним помічником на вашій кухні.

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Спершу, вибір каструлі для приготування рису має велике значення. Якщо каструля має тонкі стінки, рис може прилипати до дна і підгорати. Запах підгорілого рису знайомий багатьом, а саму страву їсти практично неможливо.

Але ми знайшли цікавий лайфхак, який допоможе вам позбутися неприємного запаху. Якщо ваш рис підгорів, ви можете додати трохи нарізаної цибулі, накрити кришкою і залишити на 10-15 хвилин.

Автор цього лайфхаку повідомляє, що цибуля здатна поглинути неприємний запах.

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