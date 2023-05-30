Что делать, если рис подгорел: лайфхак с луком

Не всегда получается сварить идеально рассыпчатый рис. Это требует некоторых знаний нескольких важных секретов и опыта. Вы можете использовать подгоревший рис, вместо того чтобы выбрасывать его, ведь один популярный продукт может стать полезным помощником на вашей кухне.

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Сначала выбор кастрюли для приготовления риса имеет большое значение. Если кастрюля имеет тонкие стенки, рис может прилипать ко дну и подгорать. Запах подгоревшего риса знаком многим, а само блюдо есть практически невозможно.

Но мы нашли интересный лайфхак, который поможет вам избавиться от неприятного запаха. Если ваш рис подгорел, вы можете добавить чуть-чуть нарезанного лука, накрыть крышкой и оставить на 10-15 минут.

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Автор этого лайфхака сообщает, что лук способен поглотить неприятный запах.

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