Що робити та де не можна ховатися від грози з громом та блискавкою

Улітку люди часто проводять час на свіжому повітрі. Однак, насолоджуючись літніми розвагами, ми повинні пам'ятати про безпеку, особливо коли на небі з'являються темні хмари й починає гриміти та блискати.

Національна метеорологічна служба США нагадує про важливість захисту від блискавки та надає поради, щоб уникнути небезпеки, передає nypost.

Кожного року в середньому стає жертвами блискавки близько 20 осіб лише в США. Щоб підвищити обізнаність про цю загрозу, Національна метеорологічна служба запровадила гасла: "Коли гримить грім, зайдіть у приміщення" та "Побачте спалах, зайдіть всередину".

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Експерти наголошують, що якщо ви чуєте грім або бачите блискавку, ви перебуваєте в небезпеці. Іноді удари блискавки можуть статися навіть без дощу, тому навіть у суху погоду потрібно бути пильним.

Спеціаліст з захисту від блискавки Аарон Тредвей рекомендує наступні заходи безпеки:

Якнайшвидше шукайте притулок, якщо ви почули грім або побачили удар блискавки. Навіть на воді або в поході, спробуйте знайти закрите місце або перейдіть до найближчого укриття. Під час грози спливаючі хмари можуть спочатку спричинити удари блискавки в хмарах, тому після початкового спалаху ви маєте трохи часу, щоб укритися. Але не забувайте, що шторм може швидко посилитися, тому краще не затримуватися надто довго на відкритому просторі. Після того, як ви знайшли притулок, зачекайте близько 30 хвилин перед тим, як вийти на вулицю, щоб переконатися, що небезпека минула. Найбезпечнішими місцями для схову від блискавки є надійна закрита будівля або автомобіль. Навіть якщо ризик існує, в будівлі чи автомобілі електричний заряд від блискавки пройде по металевих елементах і не нашкодить вам.

Експерти також підкреслюють, які місця слід уникати під час грози:

Уникайте дерев, особливо окремих, які можуть привернути удар блискавки. Уникайте відкритих просторів, таких як луки або скелі. Уникайте критих місць для пікніка, оскільки це може підвищити ризик отримати удар блискавки. Не лягайте на землю, оскільки це збільшить площу, через яку може пройти заряд.

Нагадаємо, що немає абсолютно безпечного місця на вулиці під час грози, тому важливо слідкувати за погодними прогнозами і уникати ризикованих ситуацій. Не забувайте, що блискавка може бути небезпечною для життя, тому дотримуйтесь порад експертів та забезпечте свою безпеку під час негоди.

Нещодавно на росії від удару блискавки загинув чоловік. Він намагався пробігти до укриття.

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