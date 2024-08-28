Що робити квартиранту, якщо помер власник помешкання

Смерть власника орендованої квартири ставить перед орендарем низку питань щодо подальшого проживання та умов оренди. Розберемося детальніше, як діяти в такій ситуації. Про це пише РБК.

Перехід права власності на квартиру

Після смерті власника, право власності на квартиру переходить до його спадкоємців. Однак, до моменту оформлення спадщини, нові власники не мають повноважень щодо нерухомості.

Обов'язки орендаря до оформлення спадщини

Орендар продовжує сплачувати орендну плату згідно з умовами договору. Рекомендується тимчасово зберігати кошти або переказувати їх на депозит нотаріуса, який займається оформленням спадщини. Це убезпечить від подвійних платежів у разі, якщо спадкоємців буде кілька. Як тільки спадкоємці будуть встановлені, необхідно зв'язатися з ними для обговорення подальших умов оренди.

Переукладання договору оренди

Після оформлення спадщини, нові власники можуть:

Якщо умови договору влаштовують обох сторін, договір може бути продовжений без змін. Нові власники можуть запропонувати змінити умови оренди, наприклад, підвищити орендну плату. Власники мають право розірвати договір оренди, попередивши орендаря за встановлений договором строк.

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Особливості, коли спадкоємців декілька

Якщо спадкоємців декілька, процедура ускладнюється. Орендар може внести орендну плату на депозит нотаріуса. Це дозволить уникнути подвійних платежів та гарантувати, що кошти будуть передані законному спадкоємцю.

Важливі нюанси:

Верховний Суд України підтвердив, що право на отримання орендної плати виникає з моменту відкриття спадщини. Оплата на депозит нотаріуса є найбезпечнішим способом уникнути ризиків. Орендар має право на попередження про зміну умов договору або його розірвання.

Смерть власника орендованої квартири – це непроста ситуація, яка вимагає уважного підходу. Дотримуючись наведених рекомендацій, орендар зможе мінімізувати ризики та забезпечити свої права.

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